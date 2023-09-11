В прибрежном городе Чили из-за обвала грунта под угрозой оказались многоэтажные дома

Как сообщила радиостанция Bio Bio, были эвакуированы 200 жителей жилого комплекса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько многоэтажных жилых домов оказались под угрозой разрушения в чилийском городе Вальпараисо из-за обвала грунта, вызванного ливнями. Об этом сообщила радиостанция Bio Bio.

По ее данным, в превентивных целях были эвакуированы 200 жителей жилого комплекса.

Это уже второй обвал грунта в этом месте за месяц. В августе из-за угрозы обрушения были эвакуированы жители соседнего 18-этажного дома. Власти произвели работы по отводу дождевых вод, но их оказалось недостаточно для предотвращения обвала грунта в условиях ливня.

Оказавшиеся под угрозой обрушения дома относятся к категории элитной недвижимости. Они построены на склоне в зоне дюн.