11 сентября, 18:18

В прибрежном городе Чили из-за обвала грунта под угрозой оказались многоэтажные дома

Как сообщила радиостанция Bio Bio, были эвакуированы 200 жителей жилого комплекса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько многоэтажных жилых домов оказались под угрозой разрушения в чилийском городе Вальпараисо из-за обвала грунта, вызванного ливнями. Об этом сообщила радиостанция Bio Bio.

По ее данным, в превентивных целях были эвакуированы 200 жителей жилого комплекса.

Это уже второй обвал грунта в этом месте за месяц. В августе из-за угрозы обрушения были эвакуированы жители соседнего 18-этажного дома. Власти произвели работы по отводу дождевых вод, но их оказалось недостаточно для предотвращения обвала грунта в условиях ливня.

Оказавшиеся под угрозой обрушения дома относятся к категории элитной недвижимости. Они построены на склоне в зоне дюн. 

Теги:
Чили
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация