В Дагестане возбудили дело после гибели женщины из-за обрушения стены в зоне отдыха

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели женщины на территории базы отдыха в селе Чиркей из-за обрушения стены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"В результате обрушения стены женщина умерла на месте, а мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства и характер наступления смерти женщины дают основание полагать о наличии в действиях лиц, выполнявших работы по возведению обрушившейся стены, а также лиц, организовавших оказание туристических услуг на территории данных баз отдыха, признаков состава преступления", - добавили в пресс-службе.

В понедельник днем на территории одной из баз отдыха, расположенной на берегу Чиркейского водохранилища в селе Чиркей Буйнакского района, произошло обрушение подпорной стены высотой 5,5 м, длиной 16 м, где в момент обрушения был припаркован автомобиль, в котором находились два человека - мужчина и женщина.