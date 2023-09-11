В Дагестане окажут помощь родственникам погибшей в зоне отдыха женщины

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут помощь близким женщины, которая погибла в понедельник при обрушении стены в зоне отдыха в селе Чиркей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня в Дагестане произошло трагическое событие - в результате обрушения стены в одной из зон отдыха в Буйнакском районе погибла молодая женщина. Еще один человек получил травмы и находится под наблюдением врачей, министру здравоохранения поручил держать этот вопрос на личном контроле. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Боль утраты сейчас ничем не унять, но мы окажем всю необходимую помощь и поддержку в этот тяжелый для вас момент", - написал Меликов.

По его словам, в причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

"Вопрос оказания качественных услуг я недавно уже поднимал и обращал внимание на то, что жажда сиюминутной выгоды заставляет некоторых граждан нарушать закон, в том числе забывать о безопасности людей. Уже по предварительным данным известно, что бетонная стена возводилась незаконно, ее строительство ни с кем согласовано не было. Более того, работы велись не профессионалами, а людьми, которые получали навыки строительства из видеороликов", - добавил глава региона.

Он призвал жителей республики соблюдать законодательство и стремиться к тому, чтобы Дагестан был регионом, в котором царят безопасность и закон.

В понедельник днем на территории одной из баз отдыха, расположенной на берегу Чиркейского водохранилища в селе Чиркей Буйнакского района, произошло обрушение подпорной стены высотой 5,5 м, длиной 16 м, где в момент обрушения был припаркован автомобиль, в котором находились два человека - мужчина и женщина. В результате инцидента женщина скончалась на месте, а мужчина с различными травмами доставлен в медучреждение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.