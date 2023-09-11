Задержанных агентов СБУ обвинили в подготовке терактов

КГБ Белоруссии считает, что активизация террористической деятельности связана с учениями ОДКБ, которые прошли в республике с 1 по 6 сентября

МИНСК, 11 сентября /ТАСС/. Уголовные дела в отношении агентов Службы безопасности Украины (СБУ), задержанных Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, возбуждены по фактам попыток подготовки терактов и ведения агентурной деятельности. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

В нескольких передачах, вышедших в эфир белорусского телевидения вечером в понедельник, Бычек проинформировал о подробностях операции КГБ, в ходе которой были задержаны граждане Белоруссии и Украины, готовившие по заданию украинских спецслужб акты терроризма, в том числе подрывы железнодорожных путей. "Следственным управлением [КГБ] по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 14 и второй части статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь - это покушение на совершение акта терроризма группой лиц - и по первой части статьи 356 уголовного кодекса по факту сотрудничества с иностранной спецслужбой - это измена государству", - сказал он в интервью каналу издательского дома "Беларусь сегодня", размещенном на видеохостинге YouTube.

В отношении гражданина Украины, задержанного при попытке незаконного пересечения белорусской границы в Гомельской области, возбуждено дело по факту ведения агентурной деятельности. Как передает агентство БелТА, КГБ полагает, что активизация террористической деятельности связана с учениями ОДКБ, которые прошли в республике с 1 по 6 сентября.

По данным КГБ, агенты по заданию СБУ выполняли съемку жилых домов, военных частей и нефтебаз. Затем одной ячейке было поручено подорвать участок железнодорожной дороги Столбцы - Барановичи в Столбцовском районе Минской области. Совершить теракт группе агентов СБУ не удалось, их задержали сотрудники КГБ в ночь на 27 августа. На месте обнаружили взрывное устройство мощностью 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Вторая попытка теракта была предотвращена 4 сентября в Толочинском районе Витебской области, где диверсанты также планировали подорвать железнодорожные пути. На месте планируемого теракта изъяли 1 кг гексогена, провода, детонатор и магнит для крепления взрывчатки к рельсам.

"Помимо очевидных целей, которые выражаются в попытках дестабилизации общественного порядка в нашей стране и устрашения наших граждан, украинские спецслужбы преследуют второстепенную цель. В частности, речь идет о попытке создания видимости наличия в нашей стране некоего организованного подполья. Иными словами, хорошо подготовленных агентов-террористов, способных вести здесь партизанскую войну. Но это не так", - заявил Бычек.