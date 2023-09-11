При обстреле ВСУ Еленовки пострадал мужчина

Кроме того, в Донецке ранена жиенщина

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район) по ул. Марковникова, 68 ранена женщина 1971 года рождения; населенный пункт Еленовка - ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате обстрелов в Кировском районе Донецка на улице Сергеевской поврежден частный жилой дом и хозпостройки, в Куйбышевском районе - частный и многоквартирный жилые дома.

О ранении женщины в Донецке также сообщал в Telegram мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Александровка украинские войска выпустили 198 снарядов калибром 155 мм, из них 37 кассетного типа, а также восемь ракет из РСЗО. "В Кировском районе повреждены дома по улице Сергеевской. В Куйбышевском районе по улицам Рыбалко, Спартака, Лузина и переулке Колхозном повреждены дома частного сектора. По улице Колесниковой многоквартирный жилой дом. Также произошло прямое попадание в здание школы №71. В Петровском районе поврежден многоквартирный жилой дом по улице Салтыкова-Щедрина. Прямое попадание в здание детского сада №314", - уточнил он.