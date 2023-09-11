Около стройки на Волоколамском шоссе в Москве произошла массовая драка

В правоохранительных органах сообщили, что в конфликте принимали участие порядка 15-20 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Конфликт между группой мужчин на Волоколамском шоссе в Москве перерос в потасовку, в результате нескольких граждан доставили в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о конфликте на Волоколамском шоссе поступило в полицию около 19:25 мск. "Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку. Принятыми мерами полицейскими для проверки на причастность к произошедшему был доставлен ряд граждан", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что инцидент произошел недалеко от стройки. В конфликте принимали участие порядка 15-20 человек, роль каждого в инциденте устанавливается.