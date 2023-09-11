11 сентября, 20:15

Франция мобилизует ресурсы для помощи Ливии после наводнений

Президент страны Эмманюэль Макрон также выразил соболезнования семьям жертв

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Франция готова оказать Ливии помощь в преодолении последствий масштабных наводнений, унесших жизни более 2 тыс. человек. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Я выражаю солидарность с ливийским народом, чья страна сталкивается с ужасными наводнениями. Франция выражает соболезнования семьям жертв и мобилизует ресурсы для оказания чрезвычайной помощи", - написал он на французском и арабском языках. Президент не уточнил, какую конкретно поддержку планируется предоставить.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Власти объявили о введении комендантского часа в восточных районах страны. По данным представителя Ливийской национальной армии, число жертв стихийного бедствия превышает 2 тыс., 5 тыс. считаются пропавшими без вести. 

Теги:
ФранцияЛивияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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