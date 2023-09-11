11 сентября, 20:38

Al Jazeera: в Ливии число пропавших без вести во время наводнения достигло 7 тыс.

По данным общества Красного Полумесяца, число перемещенных семей в Дерне достигло 20 тыс.

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Количество пропавших без вести во время наводнения в Ливии увеличилось до 7 тыс. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Он ссылается на Ливийское общество Красного Полумесяца в Бенгази, по данным которого, число перемещенных семей в городе Дерна (область Киренаика) достигло 20 тыс., а количество пропавших без вести людей составляет около 7 тыс.

Ранее сообщалось о 5 тыс. пропавших без вести.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти Ливии объявили трехдневный национальный траур. 

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