Рыльск в Курской области подвергся повторной атаке ВСУ

Пострадавших нет

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно с использованием дрона атаковали город Рыльск в Курской области. Есть повреждения в административном здании, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина", - написал он.

По информации губернатора, в административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Никто не пострадал.

Вечером 11 сентября Старовойт сообщал о том, что в Рыльске ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, пострадавших нет.