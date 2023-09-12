11 сентября, 21:19
Военная операция на Украине

Рыльск в Курской области подвергся повторной атаке ВСУ

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно с использованием дрона атаковали город Рыльск в Курской области. Есть повреждения в административном здании, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина", - написал он.

По информации губернатора, в административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Никто не пострадал.

Вечером 11 сентября Старовойт сообщал о том, что в Рыльске ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, пострадавших нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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