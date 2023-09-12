Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 862

Еще 2 562 человека получили ранения, сообщает агентство Reuters

ТАСС, 12 сентября. Число погибших в результате землетрясения в Марокко магнитудой 7,0 выросло на 181 и достигло 2 862. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение гостелевидения.

Еще 2 562 человека получили ранения. Поисково-спасательные бригады из разных стран и экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий.

11 сентября власти страны сообщали о 2 681 погибшем и 2 501 раненом.

Землетрясение в королевстве произошло 8 сентября. По информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Стихией были разрушены или повреждены не только жилые дома, но и ряд объектов, представляющих культурно-историческую ценность.

В стране был объявлен трехдневный траур. По данным канала Al Jazeera, 10 сентября во всех мечетях Марокко прошла заочная поминальная молитва по погибшим.