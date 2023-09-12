12 сентября, 02:44,
обновлено 12 сентября, 03:00

Самолет рейсом Сочи - Омск подал сигнал тревоги

Борт не выполнил посадку в аэропорту и движется в сторону Новосибирска

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), набрал высоту и движется в сторону Новосибирска.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска сообщили, что борт был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам.

"Да, правда [самолет запросил посадку в новосибирском аэропорту], по техническим причинам не смог приземлиться [в Омске], он к нам идет на запасной [аэродром]", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе аэропорта Омска уточнили ТАСС, что самолет принадлежит компании "Уральские авиалинии". Решение о смене аэропорта посадки было принято экипажем судна, отметили в аэропорту. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация