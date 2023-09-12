12 сентября, 02:53

При взрыве на северо-западе Пакистана погиб один солдат

Еще шесть человек получили ранения

ИСЛАМАБАД, 12 сентября . /ТАСС/. По меньшей мере один военнослужащий армии Пакистана погиб, трое солдат и трое гражданских лиц получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила газета News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

По ее данным, инцидент произошел в понедельник в одном из районов административного центра провинции - города Пешавар. Согласно ISPR, целью был автомобиль с пакистанскими военнослужащими. Один человек погиб на месте, еще шесть были доставлены в ближайшую больницу.

Как отмечает издание, в настоящее время продолжается операция по зачистке местности от экстремистов в районе инцидента. 

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