При взрыве на северо-западе Пакистана погиб один солдат

Еще шесть человек получили ранения

ИСЛАМАБАД, 12 сентября . /ТАСС/. По меньшей мере один военнослужащий армии Пакистана погиб, трое солдат и трое гражданских лиц получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила газета News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

По ее данным, инцидент произошел в понедельник в одном из районов административного центра провинции - города Пешавар. Согласно ISPR, целью был автомобиль с пакистанскими военнослужащими. Один человек погиб на месте, еще шесть были доставлены в ближайшую больницу.

Как отмечает издание, в настоящее время продолжается операция по зачистке местности от экстремистов в районе инцидента.