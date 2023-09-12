Гендиректор ЗОМЗ рассказал о компенсациях пострадавшим от взрыва сотрудникам завода

Шесть работников предприятия продолжают лечение

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Ростеха), пострадавшие в результате взрыва в августе, получат компенсации размером в 1 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Константин Перцев.

"В первые дни мы совместно с головной организацией - холдингом "Швабе" Ростеха - и всеми его предприятиями обсудили формат помощи пострадавшим сотрудникам. Мы определили, что компенсации родным погибших составят 3 млн рублей, тем, кому в течение длительного времени требуется амбулаторное лечение, - 1 млн рублей, получившим более легкие травмы - 500 тыс. рублей. <...> Все документы родственниками поданы. Включая родных женщины, которая ушла из жизни. Документы направлены на оплату", - рассказал он.

По данным Перцева, на сегодняшний день шесть работников ЗОМЗ остаются на больничных и амбулаторном лечении, остальные получили легкие травмы и частично выходят на работу. Один сотрудник завода погиб, еще один пропал без вести.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", расположенном неподалеку от ЗОМЗ, 9 августа. Взрывной волной выбиты стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях, повреждены здания завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.