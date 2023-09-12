Летевший из Сочи в Омск самолет сел на грунт в Новосибирской области

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", по предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинского. Пострадавших нет, информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что на борту самолета находились более 150 пассажиров.

"По моей информации, 156 пассажиров находились на борту", - сказал собеседник агентства. Позже там отметили, что все пассажиры были эвакуированы.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что на борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и 6 членов экипажа, организована проверка.

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил ТАСС, что самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку на грунт в районе села Убинского Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой.

"Самолет Сочи - Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту 159 пассажира, из них 23 ребенка. Экипаж два пилота и четыре бортпроводника. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем. Буду оперативно информировать", - рассказал губернатор. Позже он сообщил, что из аэропорта Омска в район аварийной посадки пассажирского самолета вылетел борт аварийно-спасательного обеспечения полетов.

"Самолет аварийно-спасательного обеспечения полетов с бригадой спасателей по тревоге вылетел из Омского аэропорта в район происшествия", - сказал он.

Глава Убинского района Олег Конюк сообщил, что фюзеляж самолета не разрушен, люди эвакуировались из него самостоятельно по трапам.

"Все службы оперативного реагирования прибыли на место посадки самолета. Пассажиры эвакуировались из него самостоятельно по четырем трапам. Фюзеляж самолета цел. Пострадавших нет", - сказал Конюк.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщил, что возгорания самолета при экстренной посадке не произошло.

"Горения не зафиксировано", - написал Травников.

Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в ведомстве.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" выясняют обстоятельства инцидента с самолетом, экстренно севшим на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.