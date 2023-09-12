В Казахстане разыскивают почти 11 тыс. человек

Из них более 2 тыс. пропали без вести

АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана на текущий момент разыскивают 10,7 тыс. человек, из которых 2,1 тыс. считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По данным комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176", - говорится в сообщении.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в Алма-Ате (287), Карагандинской области (221), Павлодарской области (170) и Алма-Атинской области (167). "Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Ушли из дома и не вернулись 1 634 лица, пропали с автотранспортом 74, ушли с работы 36", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в республике разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда. При этом 89% из них составляют мужчины в возрасте от 31 года до 40 лет. Наибольшее их число разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146).

В Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.