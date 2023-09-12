В селе Убинское для пассажиров экстренно севшего лайнера организовали ПВР

По словам главы Убинского района Олега Конюка, пункт развернут в доме культуры

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пункт временного размещения организован в селе Убинское в Новосибирской области, где совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний", сообщил ТАСС глава Убинского района Олег Конюк.

"Автобусы на подходе, сейчас будем вывозить их в дом культуры села Убинское, где развернут пункт временного размещения", - сказал Конюк.

В Росавиации сообщили, что пассажиры самолета "Уральских авиалиний" размещены в ближайшем населенном пункте, связь с экипажем рейса установлена.

"По данным экипажа, на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - отмечается в сообщении.

Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска), добавили в Росавиации.

"С целью оказания помощи в Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск",- отметили в Росавиации.

Самолет, совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Решение принял экипаж самолета. Позже стало известно, что судно село на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и 6 членов экипажа. Предварительно, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.