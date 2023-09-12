Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил его на пшеничное поле

При экстренной посадке никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил борт на пшеничное поле, сообщил ТАСС глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

"Сели на большое пшеничное поле. Очень повезло, что нашли его. Это самое большое поле тут у нас", - сказал Конюк.

Совершивший аварийную посадку самолет направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Решение принял экипаж самолета. Позже стало известно, что судно село на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажиры эвакуированы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.