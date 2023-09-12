СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области

Лайнер летел из Сочи в Омск

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту аварийной посадки в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск. Об этом ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб. "По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчетам топлива должно было хватить. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома", - добавили в пресс-службе.

Самолет Airbus A320, совершивший аварийную посадку на поле пшеницы, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Решение об экстренной посадке принял экипаж самолета. На борту самолета находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажиры эвакуированы. Как сообщил ТАСС избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко, причиной аварийной посадки могли стать проблемы гидросистемы судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.