Суд в Новой Зеландии оправдал обвиняемых в гибели туристов во время извержения вулкана

По данным радиостанции ABC, судья принял такое решение, так как счел, что гибель отдыхающих не являлась результатом деятельности туроператоров

СИДНЕЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Новозеландский суд признал туроператоров Tauranga Tourism Services и ID Tours New Zealand невиновными в гибели 22 туристов во время извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд в декабре 2019 года. Как сообщает радиостанция ABC, в числе ответчиков по делу осталась только одна туристическая компания.

По ее данным, на очередном заседании по делу о гибели туристов во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд судья городского суда Окленда отклонил обвинения против туроператоров ID Tours Limited и Tauranga Tourism Services, поскольку "гибель туристов не являлась результатом их деятельности". "Ни одна из этих компаний не имела сотрудников на острове и не могла повлиять на условия экскурсии и качество работы персонала других организаций", - цитирует ABC решение судьи Евангелоса Томаса.

Государственная служба охраны труда и соблюдения правил техники безопасности Новой Зеландии (Worksafe), выступающая обвинителем по данному делу, заявляла, что туроператоры также несут ответственность за гибель людей, поскольку "не смогли должным образом проконсультироваться, скоординироваться и сотрудничать с другими организаторами экскурсий к подножью вулкана, чтобы обеспечить безопасность людей".

Ранее суд освободил от ответственности Эндрю, Джеймса и Питера Баттламов, владеющих туристической компанией, организующей туры на принадлежащий им остров Уайт-Айленд. Таким образом, обвинения по делу о гибели 22 человек в результате извержения вулкана остаются только против компании Whakaari Management, притом что все ее руководители (братья Баттламы) были признаны невиновными. Если обвинения против этой организации будут доказаны, ей грозит штраф, максимальный размер которого составляет $1,1 млн.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шести были обнаружены на острове в ходе поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно, что еще шесть пострадавших умерли в клиниках Австралии и Новой Зеландии.