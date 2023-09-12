12 сентября, 05:00,
обновлено 12 сентября, 05:27

Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента с самолетом

© ГУ МЧС России по Новосибирской области

По информации агентства, ее направили на место события

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комиссия, сформированная Росавиацией для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", была направлена на место события, говорится в сообщении федерального агентства.

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"Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Решение принял экипаж самолета. Позднее судно село на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По уточненным данным ГУ МЧС, на борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. В Минздраве Новосибирской области уточнили, что один человек обратился за медицинской помощью из-за повышенного давления.

В "Уральских авиалиниях" сообщили журналистам, что пассажиров самолета авиакомпании доставили в Дом культуры села Убинское в Новосибирской области. Позднее они будут транспортированы в Омск. 

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© Информационное агентство ТАСС
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