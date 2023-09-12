В одном из парков на севере Москвы обнаружили тело мужчины

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в одном из парков на севере Москвы, сообщили ТАСС в столичном Следственном комитете.

"По факту убийства мужчины на севере Москвы возбуждено уголовное дело", - сказали в ведомстве.

Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело статье "Убийство" по (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, на территории одного из парков, расположенных на территории северного округа, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища. На месте происшествия работают следователи столичного СК, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

В столичной прокуратуре сообщили, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев. "Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений", - отметили в надзором ведомстве.