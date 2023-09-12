В Сургуте медик пострадал при столкновении скорой с легковым автомобилем

Инцидент произошел на пересечении Пролетарского проспекта и Университетской улицы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Столкновение машины скорой помощи, ехавшей с включенным проблесковым маячком, и Volkswagen произошло в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Травмирован врач, находившийся в медицинском автомобиле, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"В ДТП со скорой помощью травмы получил врач - 39-летняя женщина, находившаяся в медицинском автомобиле", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Пролетарского проспекта и Университетской улицы. 35-летний водитель скорой, по предварительным данным, планировал проехать с включенным проблесковым маячком светофор на красный свет, однако не убедился в безопасности данного маневра и столкнулся с Volkswagen.