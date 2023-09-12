Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 сел на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На его борту, по данным Росавиации, находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.
ТАСС собрал главное, что известно об инциденте.
- рейс U6-1383 летел по маршруту Сочи - Омск;
- борт подал сигнал тревоги и запросил посадку в аэропорту Новосибирска;
- у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и возникли опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза;
- экипаж принял решение садиться на грунт вне аэродрома;
- среди пассажиров - 23 ребенка;
- пострадавших нет, однако нескольким пассажирам понадобилась медпомощь: двоим из-за повышенного давления и приступа бронхиальной астмы, еще двоих направили на рентген с предварительным диагнозом "ушиб";
- фюзеляж самолета не разрушен, возгорания не произошло, люди эвакуировались из него самостоятельно по трапам;
- СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;
- для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб;
- пункт временного размещения для пассажиров организовали в доме культуры села Убинское;
- из Омска для организации помощи направили поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации;
- в район Каменки также направлили автобусы для организации перевозки в Новосибирск;
- прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки;
- судно находилось в эксплуатации с весны 2004 года, его сертификат летной годности истекает в 2024 году;
- авиакомпания выясняет обстоятельства инцидента;
- Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента.
- Телефон горячей линии "Уральских авиалиний" для родственников пассажиров рейса 8 (495) 13-94-101
- За информационной и психологической поддержкой можно обратиться в ГУ МЧС по номеру 8 (3812) 25-83-26