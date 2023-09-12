Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 сел на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На его борту, по данным Росавиации, находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

ТАСС собрал главное, что известно об инциденте.

рейс U6-1383 летел по маршруту Сочи - Омск;

борт подал сигнал тревоги и запросил посадку в аэропорту Новосибирска;

у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и возникли опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза;

экипаж принял решение садиться на грунт вне аэродрома;

среди пассажиров - 23 ребенка;

© ГУ МЧС России по Новосибирской области

пострадавших нет, однако нескольким пассажирам понадобилась медпомощь: двоим из-за повышенного давления и приступа бронхиальной астмы, еще двоих направили на рентген с предварительным диагнозом "ушиб";

фюзеляж самолета не разрушен, возгорания не произошло, люди эвакуировались из него самостоятельно по трапам;

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;

для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб;

пункт временного размещения для пассажиров организовали в доме культуры села Убинское;

из Омска для организации помощи направили поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации;

в район Каменки также направлили автобусы для организации перевозки в Новосибирск;

прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки;

Комментарий старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгении Чиханчиной © Западно-Сибирская транспортная прокуратура