12 сентября, 05:24,
обновлено 12 сентября, 05:35

Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Гульнара Иванова/ ТАСС
© Гульнара Иванова/ ТАСС

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 сел на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На его борту, по данным Росавиации, находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

ТАСС собрал главное, что известно об инциденте.

  • рейс U6-1383 летел по маршруту Сочи - Омск;
  • борт подал сигнал тревоги и запросил посадку в аэропорту Новосибирска;
  • у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и возникли опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза;
  • экипаж принял решение садиться на грунт вне аэродрома;
  • среди пассажиров - 23 ребенка;
© ГУ МЧС России по Новосибирской области
  • пострадавших нет, однако нескольким пассажирам понадобилась медпомощь: двоим из-за повышенного давления и приступа бронхиальной астмы, еще двоих направили на рентген с предварительным диагнозом "ушиб";
  • фюзеляж самолета не разрушен, возгорания не произошло, люди эвакуировались из него самостоятельно по трапам;
  • СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;
  • для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб;
  • пункт временного размещения для пассажиров организовали в доме культуры села Убинское;
  • из Омска для организации помощи направили поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации;
  • в район Каменки также направлили автобусы для организации перевозки в Новосибирск;
  • прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки;
Комментарий старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгении Чиханчиной
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
  • судно находилось в эксплуатации с весны 2004 года, его сертификат летной годности истекает в 2024 году;
  • авиакомпания выясняет обстоятельства инцидента;
  • Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента.
  • Телефон горячей линии "Уральских авиалиний" для родственников пассажиров рейса 8 (495) 13-94-101
  • За информационной и психологической поддержкой можно обратиться в  ГУ МЧС по номеру 8 (3812) 25-83-26

 

  

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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