12 сентября, 05:53

МЧС и "Уральские авиалинии" открыли горячие линии после аварийной посадки самолета

Информационную поддержку можно получить по телефонам 8 (3812) 25-83-26 и 8 (495) 13-94-101

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Горячие линии психологической помощи открыли после аварийной посадки на поле в Новосибирской области самолета, летевшего из Сочи в Омск.

 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, по данному факту в региональном главке ведомства открыта круглосуточная горячая линия психологической помощи.

"За информационной и психологической поддержкой можно обратиться по номеру 8 (3812) 25-83-26", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" также сообщили, что открыта горячая линия. "Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 (495) 13-94-101", - говорится в сообщении.

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