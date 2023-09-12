12 сентября, 07:05

В Югре СК проверит информацию об избиении школьницы группой детей

У нее диагностировали травму позвоночника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят сообщения об избиении группой детей 10-летней школьницы в Нефтеюганске. Об этом информировали в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника. По данному сообщению следователями начата доследственная проверка", - сказано в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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