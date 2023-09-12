В прокуратуре начали проверку задержки поездов на Павелецком вокзале

Пресс-служба ведомства сообщила, что электропоезда опаздывали более чем на 30 минут

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки поездов на Павелецком вокзале Москвы более чем на 30 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что сегодня утром, 12 сентября, отправление пригородных электропоездов Павелецкого направления Московской железной дороги задерживается более чем на 30 минут. Юго-Западной транспортной прокуратуре поручено установить обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.