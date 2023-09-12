В СФО в 2,4 раза уменьшилась территория, пройденная огнем

Она составила порядка 19,37 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Территория, пройденная огнем во время лесных пожаров в 2023 году в Сибири, сократилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила порядка 19,37 тыс. га. Об этом рассказала в пресс-центре ТАСС исполняющая обязанности начальника департамента лесного хозяйства по СФО Альма Кургенян.

"[В 2023 году] огнем пройдено 19 368 га, что меньше по площади в 2,4 раза, чем в 2022 году", - сказала Кургенян.

Кроме того, с начала сезона зафиксировали 2 675 лесных пожаров - это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. 82,7% из них были ликвидированы в первые сутки после возгорания.

Среди причин пожаров на территории лесов Сибири Кургенян назвала переход огня с земель других категорий (30,4% от общего числа), грозы (37,6%).

Кроме того, число нарушений правил пожарной безопасности в 2023 году также сократилось по сравнению с предыдущим годом.

"Выявлено 1 406 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. По сравнению с 2022 годом эта цифра на 43% ниже - то есть этот год был удачнее, чем прошлый. <…> Вероятнее всего, часть народа задумалась из-за того, что возросли штрафы - физическое лицо на данный момент при выявленном нарушении несет ответственность от 15 тыс. рублей. <…> В прошлом году было буквально 10 тыс. рублей, а до этого - около 1 тыс. [рублей]", - сказал Дронов.