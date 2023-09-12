На Ямале за сутки произошло два природных пожара на площади 6,6 га

Один из них удалось локализовать

ТАСС, 12 сентября. Специалисты ликвидируют два природных пожара на площади 6,6 га в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Из них одно возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Накануне ведомство сообщало, что на территории ЯНАО действующих природных пожаров нет. "На территории округа действуют два природных пожара на площади 6,6 га. Локализован один природный пожар на площади 0,6 га", - говорится в сообщении.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошел 331 природный пожар на общей площади более 14 тыс. га. В начале августа власти ввели режим ЧС регионального характера на территории всего округа.