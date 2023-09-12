Капитан посадил самолет в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива

Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов также сообщил, что в Омске полоса 2,5 тыс. м, в Новосибирске - 3 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Командир аварийно севшего в Новосибирской области самолета принял решение о посадки в поле из-за риска нехватки топлива.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

"Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина - в Омске полоса 2,5 тыс. м, в Новосибирске - 3 км. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске. И принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси. Что успешно сделал", - сказал он.