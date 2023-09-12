12 сентября, 08:58

В Екатеринбурге столкнулись легковушка и бетономешалка

Пострадали шесть человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и бетономешалка столкнулись в Екатеринбурге. Медики осматривают шесть человек, в том числе трех детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"В Екатеринбурге на перекрестке ул. Лучистой и ул. Чемпионов произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки. В настоящее время медики осматривают шестерых человек, трое из которых дети. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливают обстоятельства и последствия ДТП", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация