В Екатеринбурге столкнулись легковушка и бетономешалка

Пострадали шесть человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и бетономешалка столкнулись в Екатеринбурге. Медики осматривают шесть человек, в том числе трех детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"В Екатеринбурге на перекрестке ул. Лучистой и ул. Чемпионов произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки. В настоящее время медики осматривают шестерых человек, трое из которых дети. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливают обстоятельства и последствия ДТП", - говорится в сообщении.