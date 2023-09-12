В Нижегородской области задержали мужчину, который повредил отдел полиции манипулятором

При задержании полицейские применили оружие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который нанес повреждения зданию отдела полиции в городе Дзержинске при помощи манипулятора, задержан в Нижегородской области после введения плана "Перехват". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"12 сентября 2023 года в ночное время гражданин Узбекистана 1987 года рождения при помощи манипулятора нанес незначительные повреждения зданию ОП № 2 УМВД России по г. Дзержинску, после чего попытался скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские ввели план "Перехват", сотрудники Госавтоинспекции, применив табельное оружие, задержали и доставили мужчину в отдел в Лысковском районе. Предварительно установлено, что он находился на территории России законно. Мотивы поступка устанавливаются. Следственные органы возбудили уголовное дело. Инцидент находится на контроле у руководства региональной полиции.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам). По данным СК, водитель манипулятора нанес несколько ударов по входной группе и окну отдела полиции, в котором находились сотрудники.