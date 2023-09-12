В Нижегородской области пилота упавшего в лесу дельталета приговорили к условному сроку

Суд также удовлетворил иск потерпевшей о возмещении причиненного вреда и компенсации морального вреда на сумму более 860 тыс. рублей

ТАСС, 12 сентября. Пилот упавшего в лесу в Нижегородской области в августе прошлого года дельталета приговорен к двум годам лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Кстовский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении местного жителя 1963 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). <...> Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев", - сообщили в прокуратуре, отметив, что суд также удовлетворил иск потерпевшей о возмещении причиненного вреда и компенсации морального вреда на сумму более 860 тыс. рублей.

По данным ведомства, в августе 2022 года мужчина, не прошедший в установленном порядке обучение и не имеющий разрешения на соответствующий вид деятельности, на платной основе оказал услугу воздушного полета на дельталете марки Rotax над территорией Кстовского района . Во время посадки около деревни Чаглава он допустил ошибки пилотирования, которые привели к столкновению дельталета с лесным массивом. В результате падения воздушного судна 35-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.