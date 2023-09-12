В Белгородской области за сутки зафиксировали около 110 прилетов

Повреждения получили два дома и хозяйственная постройка

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за понедельник выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 110 различных боеприпасов, также БПЛА совершили несколько атак. Повреждения получили два дома и хозяйственная постройка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе по территории между поселком Прилесье и селом Графовка выпущено шесть артиллерийских снарядов. <…> Также под артиллерийский обстрел попало село Репяховка - зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозпостройка", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 11 сентября по селам Красный Хутор и Наумовка было выпущено по три артиллерийских снаряда. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировано восемь прилетов.

В Валуйском округе по селам Вериговка и Борки из ствольной артиллерии ВСУ выпустили 16 и 8 снарядов соответственно. В селе Шелаево системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - установлено 3 минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В Шебекинском округе из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Середа - установлено пять артиллерийских снарядов и гранатометный выстрел. "Также в Середе противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть минометных снарядов, по поселку Первомайский - три, по селу Терезовка и поселку Красное - по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - шесть минометных снарядов и шесть гранатометных выстрелов", - добавил глава региона.

Во вторник под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского округа. Пострадавших нет. "Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и фасады, а также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - сообщил губернатор.