В Смоленске возбудили уголовное дело в отношении экс-замглавы управления капстроительства

Он подозревается в превышении должностных полномочий

ТАСС, 12 сентября. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении бывшей и.о. заместителя директора управления капитального строительства по Смоленской области, причинен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по материалам, поступившим из регионального управления ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности заместителя директора управления капитального строительства по Смоленской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 года исполняющая обязанности заместителя директора управления капитального строительства по Смоленской области контролировала объем и качество работ в ходе исполнения государственного контракта по строительству школы в Смоленске. Женщина согласовала и подписала акты с ложными данными о якобы выполненных в полном объеме работах и согласовала справку об их стоимости. В результате федеральному бюджету и бюджету Смоленской области причинен материальный ущерб свыше 7 млн рублей.