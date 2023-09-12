В Саратовской области осудили женщину за нападение на сотрудницу полиции

Ее приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд признал 38-летнюю женщину виновной в нападении с ножом на сотрудницу полиции в Энгельсе Саратовской области. Ее приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Энгельса поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению ранее судимой 38-летней местной жительницы. Она признана виновной по чч. 1, 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). <…> Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

7 апреля полицейские прибыли в квартиру одного из домов на улице Тельмана в Энгельсе для проверки семьи, состоявшей на профилактическом учете. Нетрезвая мать детей набросилась на полицейских и ударила ножом одну из сотрудниц в область головы и туловища. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, также злоумышленница, размахивая ножом, высказала угрозы применения насилия еще троим сотрудникам полиции.

Как ранее сообщали ГУ МВД по региону, в результате пострадала начальник отделения по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов МУ МВД России "Энгельсское". По данным ведомства, для обеспечения безопасности у 38-летней матери изъяли двух маленьких детей - четырехлетнего мальчика и двухмесячную девочку.