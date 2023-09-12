В Ливии из-за наводнения разрушена четверть территории Дерна

Министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям Хишем Шават сообщил, что "ситуация в городе катастрофическая"

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Четвертая часть ливийского города Дерна, расположенного на средиземноморском побережье, оказалась разрушена из-за масштабного наводнения. Об этом агентству Reuters сообщил министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям Хишем Шават.

"Число обнаруженных тел в городе Дерна превышает 1 тыс. [Окончательное число погибших] будет очень и очень большим. Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Очень много зданий рухнули", - отметил министр.

По его словам, ситуация в городе катастрофическая. "Тела погибших лежат повсюду - в море, в долинах, под [обрушившимися] зданиями", - указал Шават.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины.

Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.