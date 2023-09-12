12 сентября, 09:10

В Салавате загорелась неиспользуемая мазутная яма на площади 300 кв. м

Пострадавших нет, пожар локализован

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Неиспользуемая мазутная яма загорелась на площади 300 кв. м в городе Салавате в Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Молодогвардейцев в Салавате. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу [сложности пожара]. По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией объекта ООО "Битум" в неиспользуемой мазутной яме на площади 300 кв. м. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Пожар локализован на площади 300 кв. м, тушение продолжается силами 31 человека и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, отметили в МЧС. 

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