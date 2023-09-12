Житель Башкирии получил 2,5 года колонии за поджог инспектора

Он признан виновным в применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Башкирии, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и поджегший одежду инспектора ГИБДД, осужден на 2,5 года колонии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - указано в сообщении.

Он признан виновным в применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

В суде установлено, что в июле 2022 года подсудимый с явными признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он отказался проходить медицинское освидетельствование и стал оказывать сопротивление задержанию транспортного средства. "Будучи несогласным с законными действиями полицейского, злоумышленник достал из багажника канистру с бензином с намерением поджечь свою машину. Сотрудник правоохранительного органа попытался пресечь его противоправные действия, в результате чего на форменное обмундирование попала горючая жидкость. Заметив это, фигурант уголовного дела поджег одежду инспектора, который успел самостоятельно потушить огонь и получил ожоги рук", - добавили в пресс-службе.