12 сентября, 09:27

В Сенегале два человека погибли в результате разгона демонстрации

Мэр города Хосанто Махамади Сиссоко сообщил, что еще семь человек ранены

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Два человека были застрелены, еще семеро ранены в результате разгона демонстрации шахтеров на юго-востоке Сенегала. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По словам мэра города Хосанто Махамади Сиссоко, двое человек погибли от огнестрельных ранений, еще семеро были ранены после того, как полиция применила силу для разгона демонстрации. Около 40 человек были задержаны, добавил он.

Рабочие горнодобывающей отрасли вышли на манифестацию против изменений правил в сфере найма. Сенегальское подразделение правозащитной организации Amnesty International уже осудило насилие и призвало к расследованию, отмечает агентство. 

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