12 сентября, 09:31

В Голландии нашли похищенную картину Ван Гога

Public domain/ Wikimedia Commons
Картина "Сад священника в Нюэнене весна", художник Винсент Ван Гог, 1884 год
© Public domain/ Wikimedia Commons

По информации AFP, речь идет о работе художника "Сад священника в Нюэнене, весна", стоимость которой оценивается от €3 до €6 млн

ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Картину Винсента Ван Гога, украденная из расположенного недалеко от Амстердама музея Сингера Ларена в марте 2020 года, обнаружили в Голландии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы.

Работу Ван Гога "Сад священника в Нюэнене, весна", стоимость которой оценивается в сумму от €3 до €6 млн, разыскал известный арт-детектив Артур Бранд в сотрудничестве с голландской полицией.

По словам детектива, некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, вернул ему картину, завернутую в наволочку и пакет. 

Теги:
Нидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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