ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Картину Винсента Ван Гога, украденная из расположенного недалеко от Амстердама музея Сингера Ларена в марте 2020 года, обнаружили в Голландии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы.
Работу Ван Гога "Сад священника в Нюэнене, весна", стоимость которой оценивается в сумму от €3 до €6 млн, разыскал известный арт-детектив Артур Бранд в сотрудничестве с голландской полицией.
По словам детектива, некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, вернул ему картину, завернутую в наволочку и пакет.