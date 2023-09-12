По информации AFP, речь идет о работе художника "Сад священника в Нюэнене, весна", стоимость которой оценивается от €3 до €6 млн

ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Картину Винсента Ван Гога, украденная из расположенного недалеко от Амстердама музея Сингера Ларена в марте 2020 года, обнаружили в Голландии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы.

Работу Ван Гога "Сад священника в Нюэнене, весна", стоимость которой оценивается в сумму от €3 до €6 млн, разыскал известный арт-детектив Артур Бранд в сотрудничестве с голландской полицией.

По словам детектива, некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, вернул ему картину, завернутую в наволочку и пакет.