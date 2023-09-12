В Испании начался суд над бывшей первой ракеткой мира Аранчей Санчес Викарио

Теннисистку и ее экс-супруга подозревают в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Суд над бывшей теннисисткой и экс-первой ракеткой мира Аранчей Санчес Викарио, которую подозревают в сокрытии имущества, начался в Барселоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Высшем суде Каталонии.

Ожидается, что слушания продлятся до 15 сентября. В своем обвинительном заключении прокуратура требует приговорить бывшую спортсменку и ее экс-супруга Жозепа Сантакану к четырем годам тюремного заключения. Их подозревают в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве, чтобы, как предполагается, избежать выплату долга Банку Люксембурга в размере €7,5 млн.

51-летняя Санчес Викарио ранее была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. Она также является победительницей 14 турниров Большого шлема, пятикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Испании.