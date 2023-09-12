12 сентября, 09:35

Красный Крест призвал собрать более $100 млн помощи Марокко после землетрясения

Директор по глобальным операциям организации Каролина Холт отметила, что деньги пойдут на здравоохранение, водоснабжение, санитарию и гигиену, предоставление жилья и удовлетворение базовых потребностей

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный Красный Крест призвал собрать свыше $100 млн для помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения Марокко. Об этом сообщила журналистам в Женеве директор по глобальным операциям в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Каролина Холт.

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"Нам необходимо 100 млн швейцарских франков (около $112 млн), чтобы иметь возможность удовлетворить самые насущные потребности [населения], включая здравоохранение, водоснабжение, санитарию и гигиену, предоставление жилья и удовлетворение базовых потребностей", - указала Холт, слова которой приводит агентство Agence France-Presse.

Землетрясение в Марокко магнитудой 7,0 произошло 8 сентября. По информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Стихией были разрушены или повреждены не только жилые дома, но и ряд объектов, представляющих культурно-историческую ценность. Число погибших в результате землетрясения приближается к 3 тыс. 

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