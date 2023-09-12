В Липецке возбудили дело на подростка по подозрению в участии в экстремистском сообществе

Изъяли предмет внешне схожий с автоматом АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическую литературу

ТАСС, 12 сентября. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в участии в экстремистском сообществе. При обысках у него дома найдены три пневматических пистолета, макеты патронов, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Первым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Задонского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) <...> Санкция указанной выше статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток для достижения целей террористических организаций "М.К.У." и "Колумбайн", деятельность которых запрещена на территории РФ, вступал в переписку с пользователем мессенджера, в которой пропагандировал их деятельность, высказывал намерения на совершение массового убийства в образовательном учреждении и местах массового пребывания граждан на территории Липецкой области, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства. "По месту проживания несовершеннолетнего обнаружены и изъяты: предмет внешне схожий с автоматом АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическая литература", - говорится в сообщении.

По данным управления СК РФ по региону, преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также вменяемости фигуранта.