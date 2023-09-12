Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Умерову до 4 октября

Адвокат предположил, что дело продлят на более длительный срок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение продлить срок содержания под стражей уроженке Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Ольга Динзе.

"Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Умеровой на решение продлить ей срок содержания под стражей. Поэтому она останется под стражей до 4 октября", - сказала адвокат.

По ее словам, следствие по делу Умеровой было также продлено до 4 октября. "Возможно, его продлят и на более длительный срок. Полагаю, что до декабря нынешнего года завершить его не представится возможным", - сказала Динзе.

По данным из открытых источников, Умерова в 2015 году переехала в Киев. В декабре 2022 года она решила приехать на полуостров, чтобы навестить отца. Умерова ехала на автобусе из Тбилиси в Симферополь, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ. Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), следующие три месяца она провела в заключении в центре временного содержания иностранных граждан. После того как Умерову отпустили оттуда, она вновь была задержана и доставлена в Москву по делу о шпионаже.