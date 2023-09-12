Житель Ставрополья подозревается в лишении свободы детей

По ходатайству следователя СК России судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Георгиевского округа, подозреваемого в лишении свободы несовершеннолетних детей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено еще одно уголовное дело в отношении жителя станицы Лысогорской Георгиевского городского округа по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних с применением оружия (п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 19 июля между супругами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый много раз ударил женщину ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого мужчина, угрожая ножом пасынку, закрыл входную дверь дома и спрятал ключи, лишив троих несовершеннолетних детей возможности покинуть дом и обратиться за помощью.

"Данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденными в отношении обвиняемого уголовными делами по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По ходатайству следователя СК России судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что по уголовному делу проведены осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.