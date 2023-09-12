12 сентября, 09:53

Школьница убила ежа на глазах сверстников в Петербурге

Полиция начала проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге организовала проверку по факту жестокого обращения с животным после сообщения от местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"Полицией Красносельского района проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. 12 сентября 2023 года в полицию Красносельского района поступило сообщение от местной жительницы о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео, где школьница убивает ежа на глазах у сверстников. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Красносельского района, инцидент произошел в школе 385. В ближайшее время будет созван педагогический совет для оценки ситуации, заключили в пресс-службе. 

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