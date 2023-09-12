12 сентября, 10:24

В Рязани задымился троллейбус

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 12 сентября. Троллейбус задымился на ходу в Рязани,  по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, на остановке "Площадь Ленина". Как сообщили очевидцы, пассажирам срочно пришлось покинуть салон еще двигающегося по инерции троллейбуса, возникла паника", - пояснили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. "Прокуратурой будут установлены все обстоятельства случившегося и, при наличии оснований, приняты меры реагирования", - отметили в ведомстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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