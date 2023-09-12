СК задержал экс-главу курганского района по обвинению во взятках

Правоохранители установили три эпизода получения взяток в 2022 году

ТАСС, 12 сентября. Правоохранительные органы задержали экс-главу администрации Целинного района Курганской области Александра Сытова, обвинив в получении взяток при заключении договоров подряда. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Бывший чиновник [бывший глава администрации Целинного района Курганской области] обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Курганской области. По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь главой администрации района и используя свое должностное положение по решению вопросов местного значения, неоднократно получал от представителей коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на проведение различных видов работ на территории возглавляемого района и их последующую своевременную оплату. <…> Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили три эпизода получения взяток в 2022 году, проверяется причастность Сытова к совершению других эпизодов коррупционной деятельности. Так, злоумышленник получил взятки за заключение договоров подряда на строительство спортивного зала сельской школы без проведения аукциона и последующую скорейшую оплату работ.