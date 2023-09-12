В Тамбовской области женщина с ребенком умерли в результате отравления едой

СК возбудил дело

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела по факту смерти после отравления едой в Тамбовской области, 32-летняя жительница умерла дома, а ее 8-летняя дочь скончалась в медицинском учреждении, 13-летняя дочь погибшей госпитализирована, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В селе Озерки Никифоровского муниципального округа по месту жительства скончалась 32-летняя женщина, вечером этого же дня в медицинском учреждении скончалась ее 8-летняя дочь. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). <…> следователи в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), дадут правовую оценку действиям медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи скончавшейся девочке", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина купила продукты питания в местном магазине за несколько дней до смерти. Для определения точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону, еще один ребенок из этой семьи - 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение.