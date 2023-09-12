На севере Москвы в квартире нашли тело мужчины с отсеченной головой

Мужчину обнаружила женщина, которая сдавала ему жилье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире жилого дома на Фестивальной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома на улице Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в парке на севере Москвы было обнаружено тело другого мужчины без головы, также у него выявлены колото-резаные ранения в области шеи, головы и туловища. В пресс-службе столичного главка СК добавили, что ранения второго мужчины, тело которого найдено в квартире, "аналогичны".

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предположительно, оба мужчины были убиты после ссоры, одному из них около 25-30 лет, второму - около 55. Тело обезглавленного мужчины в квартире нашла женщина, которая сдавала ему жилье.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности, розыск и задержание лица, причастного к данному происшествию", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. В надзорном ведомстве столицы добавили, что проводимые мероприятия координирует прокуратура Северного административного округа.